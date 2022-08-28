В оккупированном Мелитополе прозвучали стрельба и взрывы
Сегодня, 28 августа, во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремели взрывы и слышны автоматные очереди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова в Telegram.
По его словам, взрывы и стрельба происходят в северной части города, в районе 24-го училища.
"Так громко, что слышно даже в соседних поселках - Тамбовце и Мирном", - отметил Федоров.
Он добавил, что, по предварительной информации, российские оккупанты уже около 30 минут пытаются сбить беспилотник ВСУ.
Напомним, ранее стало известно, что 26 августа вблизи временно оккупированного Мелитополя Запорожской области прогремели взрывы. Вероятно, был уничтожен склад россиян.
Также мы писали, что партизаны в ночь на 25 августа взорвали российский штаб под Мелитополем. Там оккупанты готовились к так называемому "референдуму" и раздавали российские паспорта.
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