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На всіх не вистачає. У Маріуполі - величезні черги за питною водою

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Маріуполь, Неділя 15 травня 2022 13:50
На всіх не вистачає. У Маріуполі - величезні черги за питною водою Фото: у Маріуполі - величезні черги за питною водою (скриншот з відео/t.me/andriyshTime)
Автор: Наталія Гурковська

Мешканці Маріуполя утворюють величезні черги за питною водою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Росіяни намагаються максимально створити ілюзію "все добре" в місті. Але питання водопосточання та нестача води залишається питанням номер один в місті. Відновлення централізованого водопосточання очікувано переторилось на пшик”, - розповів він.

За його словами, є лише вода в кранах перших поверхів, але лише тонкою струйкою.

"Забеспечення питною водою недостатьньо. В пунктах розливу величезні черги, але навіть тут води на всіх не вистачає. Під особливою загрозою маломобільні та літні люди, які не можуть самотужки долати кілометри для набору води", - описав існуючу проблему Андрющенко.

Як повідомлялось, близько 100 тис. мешканців Маріуполя знаходяться в постійній небезпеці, ризикуючи підхопити холеру, дизентерію чи кишкову паличку.

Крім того, в Маріуполі через блокаду російськими військами та постійні обстріли може виникнути катастрофічна ситуація. За попередніми даними, до кінця року можуть загинути близько 10 тис. мирних жителів.

Також російські окупанти анонсували відновлення водопостачання в Маріуполі 12 травня. Але пити її небезпечно через високу концентрацію хлору.

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