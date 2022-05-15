У Маріуполі спалахнули пожежі через спроби окупантів повернути електрику

Російські окупанти в Маріуполі намагаються відновити електропостачання. Але через короткі замикання масово горять квартири.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Петра Андрющенка.

За його словами, вчора окупаційна влада спробувала точково відновити електрику в Центральному районі. "Очікувано, відразу виникла купа пожеж через замикання в розбитих квартирах. Спроби зробити картинку "поліпшення" не змушують себе чекати. Увечері світло з'явилося в районі проспекту Будівельників та вул. Шевченка. Але кількість людей, які могли цим скористатися, настільки мала, що навіть "перемоги" не вийшло", - зазначив він.