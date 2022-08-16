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В окупованому Лисичанську пролунав вибух

Фото: в окупованому Лисичанську пролунав вибух (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Лисичанську (Луганська область) сьогодні, 16 серпня пролунав вибух. Це місто знаходиться під окупацією російських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая в Facebook.

"Навіть не знаю як анонсувати новину….Луганщина нищить окупантів...чи: у Лисичанську знов бавовна...,а може: паління вбиває...)) Далі буде...", - написав Гайдай.

Зазначимо, сьогодні очільник області також розповів, що російські війська ведуть масований наступ зі сторони Лисичанського нафтопереробного заводу.

Нагадаємо, 3 липня стало відомо, що українські військові покинули Лисичанськ. ЗСУ відійшли з позицій для збереження особового складу, а до того часу він залишався останнім великим містом в області, яке армія РФ не взяла під свій контроль.

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ЛисичанськВибух