В оккупированном Лисичанске прогремел взрыв

"Даже не знаю как анонсировать новость....Луганщина уничтожает оккупантов...или: в Лисичанске опять бавовна...а может: курение убивает...)) Дальше будет...",- написал Гайдай.

Отметим, сегодня глава области также рассказал, что российские войска ведут массированное наступление со стороны Лисичанского нефтеперерабатывающего завода.

Напомним, 3 июля стало известно, что украинские военные покинули Лисичанск. ВСУ отошли с позиций для сохранения личного состава, а до того времени он оставался последним крупным городом в области, который армия РФ не взяла под свой контроль.

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