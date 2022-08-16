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В оккупированном Лисичанске прогремел взрыв

Фото: в оккупированном Лисичанске прогремел взрыв (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Лисичанске (Луганская область) сегодня, 16 августа прогремел взрыв. Этот город находится под оккупацией российских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая в Facebook.

"Даже не знаю как анонсировать новость....Луганщина уничтожает оккупантов...или: в Лисичанске опять бавовна...а может: курение убивает...)) Дальше будет...",- написал Гайдай.

Отметим, сегодня глава области также рассказал, что российские войска ведут массированное наступление со стороны Лисичанского нефтеперерабатывающего завода.

Напомним, 3 июля стало известно, что украинские военные покинули Лисичанск. ВСУ отошли с позиций для сохранения личного состава, а до того времени он оставался последним крупным городом в области, который армия РФ не взяла под свой контроль.

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ЛисичанскВзрыв