Російські війська масовано наступають зі сторони Лисичанського НПЗ, - Гайдай
Росіяни ведуть масований наступ зі сторони Лисичанського нафтопереробного заводу. Українські бійці тримають оборону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая в Telegram.
За його словами, ворог використовує будь-яку можливість для створення сприятливих умов для подальшого наступу на окремих ділянках.
"Атакують по різних напрямках аби витиснути ЗСУ з оборонних укріплень. За учора шість разів наші бійці змусили їх відступити. Ще на трьох ділянках на межі Луганщини та Донеччини бої тривають і дотепер. Зокрема, і в районі Лисичанського НПЗ", - повідомляє Гайдай.
Він також зазначив, що населені пункти і позиції українських військових ворог обстрілює з артилерії. Тільки за ніч здійснили чотири танкових атаки та чотири авіаудари.
Тим часом на окупованих територіях посилено мобілізаційні заходи.
"Це обумовлено не лише значними втратами росіян на фронті, а й відсутністю мотивації воювати", - підкреслює Гайдай.
Нагадаємо, за даними Генштабу, окупанти вели наступальні та штурмові дії за напрямками Володимирівка - Бахмутське та Стряпівка - Соледар. Тут українські воїни зупинили і відкинули окупантів, а на напрямках Покровське - Бахмутське та Горлівка - Залізне бойові дії тривають.
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