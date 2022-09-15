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В окупованому Криму спрацювала система ППО

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Крим, Четвер 15 вересня 2022 17:24
В окупованому Криму спрацювала система ППО Ілюстративне фото: в окупованому Криму спрацювала система ППО (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 15 вересня, в тимчасово окупованому Криму знову спрацювала система протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий Telegram-канал.

Жителі півострова почали публікувати фото і відео, на яких в небі над Євпаторією видніється слід від роботи систем ППО.

Офіційні джерела і окупаційна влада поки не розкрили більш докладних деталей інциденту.

Нагадаємо, ППО над Євпаторією спрацювала також і 5 вересня. Тоді місцеві Telegram-канали повідомляли про збиття безпілотника.

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