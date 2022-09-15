В окупованому Криму спрацювала система ППО

Сьогодні, 15 вересня, в тимчасово окупованому Криму знову спрацювала система протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий Telegram-канал.

Жителі півострова почали публікувати фото і відео, на яких в небі над Євпаторією видніється слід від роботи систем ППО.

Офіційні джерела і окупаційна влада поки не розкрили більш докладних деталей інциденту.