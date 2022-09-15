В окупованому Криму спрацювала система ППО
Ілюстративне фото: в окупованому Криму спрацювала система ППО (Getty Images)
Сьогодні, 15 вересня, в тимчасово окупованому Криму знову спрацювала система протиповітряної оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий Telegram-канал.
Жителі півострова почали публікувати фото і відео, на яких в небі над Євпаторією видніється слід від роботи систем ППО.
Офіційні джерела і окупаційна влада поки не розкрили більш докладних деталей інциденту.
Нагадаємо, ППО над Євпаторією спрацювала також і 5 вересня. Тоді місцеві Telegram-канали повідомляли про збиття безпілотника.
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