В оккупированном Крыму сработала система ПВО

Сегодня, 15 сентября, во временно оккупированном Крыму снова сработала система противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный Telegram-канал.

Жители полуострова начали публиковать фото и видео, на которых в небе над Евпаторией виднеется след от работы систем ПВО.

Официальные источники и оккупационные власти пока не раскрыли более подробных деталей инцидента.