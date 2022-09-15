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В оккупированном Крыму сработала система ПВО

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Крым, Четверг 15 сентября 2022 17:24
В оккупированном Крыму сработала система ПВО Иллюстративное фото: в оккупированном Крыму сработала система ПВО (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 15 сентября, во временно оккупированном Крыму снова сработала система противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный Telegram-канал.

Жители полуострова начали публиковать фото и видео, на которых в небе над Евпаторией виднеется след от работы систем ПВО.

Официальные источники и оккупационные власти пока не раскрыли более подробных деталей инцидента.

Напомним, ПВО над Евпаторией сработало также и 5 сентября. Тогда местные Telegram-каналы сообщали о сбитии беспилотника.

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