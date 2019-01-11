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В оккупированном Крыму провели обыски в домах крымских татар

Новости » Происшествия    11.01.2019 - 11:59
В оккупированном Крыму провели обыски в домах крымских татар
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Подробности выясняются

В аннексированном Россией Крыму в поселке городского типа Раздольное российские силовики провели обыски в домах крымских татар. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой насообщение группы "Крымская солидарность" на странице в Facebook.

Как сообщается, обыски проводились в домах зубного техника Сервера Бариева и строителя Эрнеста Алиева. Позже стало известно о третьем факте обыска - в доме крымского татарина Османа Османова.

"Сообщают о завершении следственных мероприятий у Сервера Бариева. Было двое понятых, приехали на двух газелях и легковой машине. Один из присутствующих представился сотрудником МВД. У них домовладение, на две семьи, везде был проведён осмотр. Зачитали постановление, в нем говорилось о том, что в данном месте собираются члены организации Хизб ут-Тахрир, запрещённой на территории РФ", - говорится в сообщении.

Обыски также завершились в доме Османа Османова и Эрнеста Алиева. У них искали "запрещенную литературу", осмотрели оргтехнику. По результатам данных мероприятий ничего не было найдено и изъято.

На данный момент неизвестно, на основании постановления следователя или суда происходили данные мероприятия.

Подробности выясняются.

В оккупированном Крыму провели обыски в домах крымских татар

Ранее РБК-Украина писало, что в оккупированном Симферополе (Крым) прошли обыски у крымскотатарского активиста Али Османова.

Отметим, до этого в Крыму задерживали за репост пятилетней давности адвоката Эмиля Курбединова. На этой неделе он вышел на свободу после административного ареста. Примечательно, что его привлекли за репост символики "Хизб-ут-Тахрир", которая не считалась запрещенной организацией до аннексии полуострова.

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