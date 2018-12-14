В Крыму прошли обыски у еще одного активиста

Фото: активист Али Османов (facebook.com/crimeansolidarity)

Сегодня российские силовики провели обыски у активиста Али Османова

В оккупированном Симферополе (Крым) прошли обыски у крымскотатарского активиста Али Османова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правозащитную организацию "Крымская солидарность".

Сообщается, что утром в Симферополе прошли обыски у Османова. По словам крымских активистов, Османов в течение двух лет занимается организацией передач политзаключенным крымским татарам в СИЗО, также посещал судебные процессы в Ростове.

По уточненной информации, обыски уже завершились, самого Османова не задержали.

Напомним, ранее сообщалось, что арестованного в Крыму координатора движения "Крымская солидарность" Сервера Мустафаева этапировали в психиатрическую клинику. Адвокат Мустафаева отметил, что активист не пошел на контакт с врачами в амбулатории и считает себя здоровым человеком.

Отметим, до этого в Крыму задерживали за репост пятилетней давности адвоката Эмиля Курбединова. На этой неделе он вышел на свободу после административного ареста. Примечательно, что его привлекли за репост символики "Хизб-ут-Тахрир", которая не считалась запрещенной организацией до аннексии полуострова.