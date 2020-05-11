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В окупованому Криму продовжили режим самоізоляції до літа

Новини » Коронавірус     11.05.2020 - 16:28
В окупованому Криму продовжили режим самоізоляції до літа
Фото: Сергій Аксьонов (rk.gov.ru)

Дію обмежувальних заходів продовжили до 31 травня

Окупаційна влада Криму продовжила дію введеного через пандемію коронавірусу режиму самоізоляції до літа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ так званого "глави уряду" окупованого Криму Сергія Аксьонова.

Відповідно до указу підконтрольного Російській Федерації так званого "глави кримського уряду", режим самоізоляції на півострові було продовжено до 31 травня. Також даним указом з 12 травня в окупованому Криму було введено обов'язковий масковий режим.

"З 12 травня 2020 року до особливого розпорядження зобов'язати громадян використовувати засоби індивідуального захисту органів дихання при перебуванні у транспорті загального користування, легковому таксі, транспортному засобі, що здійснює перевезення пасажирів, при відвідуванні об'єктів торгівлі та надання послуг, діяльність яких не обмежена цим указом, а також при знаходженні в громадських місцях", - йдеться в указі.

При цьому жителям окупованого півострову дозволяється залишати своє помешкання для винесення сміття, вигулу домашніх тварин, походу до найближчого магазину, а також при загрозі життю чи здоров'ю та для поїздок на роботу, але за наявності дозволу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кількість випадків коронавірусу в окупованому Криму наблизилася до 300. Зокрема, майже 120 хворих на коронавірус виявлено в окупованому Севастополі.

Теги Новини України КримСергій АксьоновкарантинКоронавірус
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