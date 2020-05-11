В оккупированном Крыму продлили режим самоизоляции до лета

Фото: Сергей Аксенов (rk.gov.ru)

Действие ограничительных мер продлили до 31 мая

Оккупационные власти Крыма продлили действие введенного из-за пандемии коронавируса режима самоизоляции до лета. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ так называемого "главы правительства" оккупированного Крыма Сергея Аксенова.

Согласно указу подконтрольного Российской Федерации так называемого "главы крымского правительства", режим самоизоляции на полуострове был продлен до 31 мая. Также данным указом с 12 мая в оккупированном Крыму был введен обязательный масочный режим.

"С 12 мая 2020 года до особого распоряжения обязать граждан использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания при нахождении в транспорте общего пользования, легковом такси, транспортном средстве, осуществляющем перевозку пассажиров, при посещении объектов торговли и предоставления услуг, деятельность которых не ограничена этим указом, а также при нахождении в общественных местах", - говорится в указе

При этом жителям оккупированного полуострова разрешается покидать свое жилище для выноса мусора, выгула домашних животных, похода до ближайшего магазина, а также при угрозе жизни или здоровью и для поездок на работу, но при наличии разрешения.

Напомним, ранее сообщалось, что количество случаев коронавируса в оккупированном Крыму приблизилось к 300. В частности, почти 120 больных коронавирусом обнаружены в оккупированном Севастополе.