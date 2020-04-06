У Криму продовжили режим самоізоляції для всіх жителів півострова

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Обмеження будуть діяти до 30 квітня

В окупованому Криму продовжили режим самоізоляції для всіх жителів півострова через коронавірус до 30 квітня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ "уряду" республіки.

В документі йдеться, що з 3 квітня по 30 квітня необхідно зобов'язати громадян не залишати місця проживання.

Уточнюється, що вийти з будинку можна тільки при необхідності поїздки на роботу, на прогулянку з домашньою тваринею, а також для походу в аптеку або продуктовий магазин та у разі звернення за екстреною медичною допомогою.

РБК-Україна писало, що в неділю вранці, 5 квітня, в анексованому Криму зафіксовано два нових випадки зараження коронавірусом COVID-19. Число інфікованих зросло до 20 осіб.

Раніше повідомлялося, що в слідчих ізоляторах окупованого Криму ввели обмеження у зв'язку з поширенням коронавіруса. Обмеження введені тимчасово до особливого розпорядження. Мова йде про обмеження проведення заходів, пов'язаних з масовим перебуванням в одному приміщенні засуджених, які не мали ізоляції від суспільства, і інших людей.

Нагадаємо, станом на вечір 5 квітня в Україні зафіксовано понад 1300 хворих коронавірусом. Уряд ввів карантин до 24 квітня.