ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Бекіров може померти в СІЗО в окупованому Криму, - адвокат

Новини » Суспільство    14.12.2018 - 11:00
Бекіров може померти в СІЗО в окупованому Криму, - адвокат
Фото: Едем Бекіров (atr.ua)

Бекіров є інвалідом першої групи

Кримськотатарський активіст Едем Бекіров може померти у слідчому ізоляторі у анескованому Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Крим.Реалії.

Як зазначається, Київський районний суд Сімферополя 13 грудня виніс рішення про арешт активіста. За словами адвоката Олексія Ладіна, це рішення може "привести до найсумніших наслідків".

"Бекіров є інвалідом першої групи. У нього цукровий діабет, ампутована нога, і є ще маса хвороб. Він потребує постійного догляду, який неможливо забезпечити в рамках слідчого ізолятора. Є відчуття, що це рішення може привести до найсумніших наслідків, аж до смерті підзахисного. Всі ми знаємо, що в СІЗО Сімферополя - тортурні умови", - зазначив Ладін.

Бекірова підозрюють в тому, що він зберігав і передавав боєприпаси (вибухівку і патрони) в сумці, загальна вага якої, на думку слідчого ФСБ і опитування таємного свідка, становить 14 кілограмів.

"На суді ми з'ясували, що Бекіров за станом здоров'я не може піднімати вагу більше півторалітрової пляшки. Якщо він підніме вагу більше трьох кілограмів, то будуть катастрофічні наслідки. Всі ці неузгодженості не завадили суду визнати клопотання слідства про арешт обгрунтованим", - підкреслив Ладін.

Нагадаємо, окупаційна влада в Криму 13 грудня заарештувала на два місяці кримського татарина Едема Бекірова. Його затримали при в'їзді в окупований Крим з боку Чонгара вранці у вівторок, 12 грудня. Українець прямував в Крим для відвідування 78-річної матері та родичів. 

РБК-Україна повідомляло, що 14 грудня в окупованому Сімферополі (Крим) пройшли обшуки у кримськотатарського активіста Алі Османова. 

МЗС висловило протест через затримання РФ кримськотатарського активіста Бекірова Заарештованого в Криму активіста відправили до психлікарні
Новини України КримактивистыСуд
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся