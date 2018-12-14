Бекіров може померти в СІЗО в окупованому Криму, - адвокат

Фото: Едем Бекіров (atr.ua)

Бекіров є інвалідом першої групи

Кримськотатарський активіст Едем Бекіров може померти у слідчому ізоляторі у анескованому Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Крим.Реалії.

Як зазначається, Київський районний суд Сімферополя 13 грудня виніс рішення про арешт активіста. За словами адвоката Олексія Ладіна, це рішення може "привести до найсумніших наслідків".

"Бекіров є інвалідом першої групи. У нього цукровий діабет, ампутована нога, і є ще маса хвороб. Він потребує постійного догляду, який неможливо забезпечити в рамках слідчого ізолятора. Є відчуття, що це рішення може привести до найсумніших наслідків, аж до смерті підзахисного. Всі ми знаємо, що в СІЗО Сімферополя - тортурні умови", - зазначив Ладін.

Бекірова підозрюють в тому, що він зберігав і передавав боєприпаси (вибухівку і патрони) в сумці, загальна вага якої, на думку слідчого ФСБ і опитування таємного свідка, становить 14 кілограмів.

"На суді ми з'ясували, що Бекіров за станом здоров'я не може піднімати вагу більше півторалітрової пляшки. Якщо він підніме вагу більше трьох кілограмів, то будуть катастрофічні наслідки. Всі ці неузгодженості не завадили суду визнати клопотання слідства про арешт обгрунтованим", - підкреслив Ладін.

Нагадаємо, окупаційна влада в Криму 13 грудня заарештувала на два місяці кримського татарина Едема Бекірова. Його затримали при в'їзді в окупований Крим з боку Чонгара вранці у вівторок, 12 грудня. Українець прямував в Крим для відвідування 78-річної матері та родичів.

РБК-Україна повідомляло, що 14 грудня в окупованому Сімферополі (Крим) пройшли обшуки у кримськотатарського активіста Алі Османова.