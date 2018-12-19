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У окупованому Криму перевірять інформацію про стан здоров'я Бекірова

Новини » Політика    19.12.2018 - 19:31
У окупованому Криму перевірять інформацію про стан здоров'я Бекірова
Фото: Едем Бекіров (atr.ua)

Кримський татарин у разі необхідності отримає медичну допомогу

Радник президента РФ, голова ради з розвитку громадянського суспільства і прав людини при президентові РФ Михайло Федотов звернувся до компетентних органів з проханням перевірити інформацію про стан здоров'я кримського татарина Едема Бекірова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення у Facebook українського омбудсмена Людмили Денісової. 

Радник Путіна повідомив Денісовій цю інформацію у відповідь на відповідний запит щодо стану здоров'я Бекірова

"Рада при президенту Російської Федерації з розвитку громадянського суспільства і прав людини направила звернення в компетентні органі Російської Федерації з проханням перевірити наведену Вами інформацію і у разі необхідності вжити заходів із забезпечення прав вищезгаданих осіб", - йдеться у листі до Денісової. 

У окупованому Криму перевірять інформацію про стан здоров'я БекіроваРаніше повідомлялося, що кримськотатарський активіст Едем Бекіров може померти у слідчому ізоляторі у анескованому Криму. Він є інвалідом першої групи.

Нагадаємо, окупаційна влада в Криму 13 грудня заарештувала на два місяці кримського татарина Едема Бекірова. Його затримали при в'їзді в окупований Крим з боку Чонгара вранці у вівторок, 12 грудня. Українець прямував в Крим для відвідування 78-річної матері та родичів. Пізніше Київський районний "суд" Сімферополя виніс рішення про арешт активіста. 

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