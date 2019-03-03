В окупованому Криму відпустили архієпископа Климента

Архієпископа відпустили без складання протоколу

Адвокат Николай Полозов, который находился с задержанным российскими силовиками архиепископом Климентом в отделении полиции оккупированного Крыма сообщил, что его освободили. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Полозова в Facebook.

Полозов сообщил, что Климента отпустили без составления протокола.

"Архиепископа Климента отпустили без составления протокола.

Он на свободе", - заявил адвокат.

Ранее сообщалось, что уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что провела телефонный разговор с Уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой, с которой обсудила задержание в оккупированном Крыму архиепископа Православной церкви Украины (ПЦУ) Климента. Во время телефонного разговора Уполномоченный по правам человека в РФ сообщила, что в действиях задержанного архиепископа Климента не было выявлено никаких нарушений.

Напомним, сегодня, 3 марта, в оккупированном Крыму российские силовики задержали архиепископа Симферопольского и Крымского Климента(Куста). Как сообщалось, Климента задержали на автовокзале оккупированного Симферополя? архиепископ планировал посетить судебное разбирательство дела политзаключенным''узницы Павла Гриба в Ростове-на-Дону (Российская Федерация).