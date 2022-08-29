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В окупованому Херсоні пролунав вибух

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Херсон, Понеділок 29 серпня 2022 18:02
В окупованому Херсоні пролунав вибух Фото: у Херсоні 29 серпня чути вибухи (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У тимчасово окупованому Херсоні сьогодні, 29 серпня, пролунав потужний вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"У Херсоні було чути звук потужного вибуху", - йдеться у повідомленні.

Поки обласна влада та військові не повідомляють подробиць.

Варто зазначити, сьогодні стало відомо, що українські військові прорвали оборону окупантів у Херсонській області.

Пізніше речниця Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк підтвердила, що "новини з фронту є", проте закликала не повідомляти деталі військових операцій.

Водночас військовий експерт Олег Жданов у коментарі РБК-Україна зазначив, що ЗСУ почали перші спроби прориву поблизу Херсона, але поки про звільнення міста не йдеться.

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Херсон Вибух Війна в Україні
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