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Керівний склад окупантів втікає з правого берегу Херсонської області, - Кім

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Херсонська область, Субота 13 серпня 2022 17:00
Керівний склад окупантів втікає з правого берегу Херсонської області, - Кім Фото: Керівний склад окупантів втікає з правого берегу Херсонської області (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Керівний склад російської армії покинув своїх солдатів та переміщується на лівий берег річки Дніпро у Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма у Telegram.

"Не дуже, але трохи жаль тупих орків, яких покинули на правому березі Дніпра. Весь керівний склад переміщується за Дніпро", - написав він.

Нагадаємо, вчора українські військові влучили в четвертий і останній міст у Херсонській області, який росіяни використовували для перекидання техніки на правобережну частину.

11 серпня окупанти вдарили по Нововоронцовці у Херсонській області. Внаслідок обстрілу загинула жінка, ще дві людини отримали поранення.

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Херсонская область
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