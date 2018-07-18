В окупованому Єнакієвому при аварії на водоканалі загинули 4 особи

На об'єкті каналізаційного господарства в Єнакієвому стався нещасний випадок

В окупованому проросійськими бойовиками Єнакієвому Донецької області в результаті нещасного випадку загинули чотири співробітники водоканалу. Про це йдеться в повідомленні комунального підприємства "Компанія "Вода Донбасу".

Повідомляється, що вчора при виконанні робіт на каналізаційній насосній станції в Єнакієвому стався груповий нещасний випадок. В результаті трагедії загинули співробітники водоканалу Олена Сироватська, Людмила Бесєдіна, Сергій Подільський та Андрій Топичак.

Також повідомляється, що в результаті нещасного випадку постраждали і госпіталізовані ще чотири співробітники водоканалу. В даний час ведеться розслідування інциденту. Зазначимо, за даними сепаратистських ЗМІ, на об'єкті стався викид газу, яким отруїлися працівники "Води Донбасу".

Нагадаємо, раніше міністр з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш заявляв, що без води на Донбасі можуть залишитися до 3 млн осіб.