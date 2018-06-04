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Без води на Донбасі можуть залишитись до 3 млн людей, - Черниш

НовиниСуспільство    04.06.2018 - 12:50
Фото: черга за водою на Донбасі (ЮНІСЕФ)
Фото: черга за водою на Донбасі (ЮНІСЕФ)

Без води можуть залишитися Маріуполь, Донецьк, Горлівка, Авдіївка та інші міста Донбасу

У випадку зупинки фільтрувальних станцій до 3 млн. мешканців Донбасу можуть залишитись без води. Про це на презентації результатів дослідження щодо екологічної ситуації на Донбасі повідомив міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш.

"У разі зупинення фільтрувальних станцій без води можуть залишитися Маріуполь, Донецьк, Горлівка, Макіївка, Єнакієве, Авдіївка, Торецьк, Волноваха. Загалом, до трьох мільйонів людей", - сказав Черниш.

Нагадаємо, минулого тижня Спецальна моніторингова місія ОБСЄ поблизу Донецької фільтрувальної станції зафіксувала нові вибухи, попри зобов’язання. 

Додамо, що 23 травня 2018 на Донбасі було відновлено водопостачання Авдіївки після запуску Донецької фільтрувальної станції. Перед цим,18 травня, ДФС була змушена вкотре призупинити роботу через обстріли. 

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Теги публікації: Донбас, вода, фильтровальные станции  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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