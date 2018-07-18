В оккупированном Енакиево при аварии на водоканале погибли 4 человека

На объекте канализационного хозяйства в Енакиево произошел несчастный случай

В оккупированном пророссийскими боевиками Енакиево Донецкой области в результате несчастного случая погибли четыре сотрудника водоканала. Об этом говорится в сообщении коммунального предприятия "Компания "Вода Донбасса".

Сообщается, что вчера при выполнении работ на канализационной насосной станции в Енакиево произошел групповой несчастный случай. В результате трагедии погибли сотрудники водоканала Елена Сыроватская, Людмила Беседина, Сергей Подольский и Андрей Топичак.

Также сообщается, что в результате несчастного случая пострадали и госпитализированы еще четыре сотрудника водоканала. В настоящее время ведется расследование инцидента. Отметим, по данным сепаратистских СМИ, на объекте произошел выброс газа, которым и отравились работники "Воды Донбасса".

Напомним, ранее министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш заявлял, что без воды на Донбассе могут остаться до 3 млн человек.