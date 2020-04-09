На окупованому Донбасі заявили про 20 випадків COVID-19

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Число заражених в ОРДЛО продовжує зростати

Число заражених коронавірусом на окупованому Донбасі вже досягло 20 осіб. Про це повідомляють сепаратистські ЗМІ.

За даними так званого, "міністерства охорони здоров'я ДНР" станом на 9 квітня зареєстровано 13 випадків інфікування COVID-19, з них - одна дитина. Також повідомляється, що п'ятеро нових хворих є членами сім'ї та знайомими раніше інфікованих пацієнтів.

"Стан всіх пацієнтів задовільний, погіршення не спостерігається. Летальних випадків, пов'язаних з коронавірусом, на території немає", - підкреслили в "міністерстві".

У той же час "головний санітарний лікар ЛНР" Дмитро Докашенко заявив, що зареєстровано сьомий випадок захворювання коронавірусом нового типу.

"На цей раз у Луганську. Цей сьомий хворий - жінка, що контактувала з чоловіком, що повернувся з Москви. Сам він ще обстежується. Жінка зараз поміщена в боксоване інфекційне відділення четвертої міської лікарні в стані середньої тяжкості", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в трьох областях України через пандемію коронавірусу можуть ввести комендантську годину.

Відзначимо, сьогодні в Запоріжжі підтвердили ще 6 випадків коронавірусу.