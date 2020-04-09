На оккупированном Донбассе заявили о 20 случаях COVID-19

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Число зараженных в ОРДЛО продолжает расти

Число зараженных коронавирусом на оккупированном Донбассе уже достигло 20 человек. Об этом сообщают сепаратистские СМИ.

По данным так называемого, "министерства здравоохранения ДНР" по состоянию на 9 апреля зарегистрировано 13 случаев инфицирования COVID-19, из них - один ребенок. Также сообщается, что пятеро новых заболевших являются членами семьи и знакомыми ранее инфицированных пациентов.

"Состояние всех пациентов удовлетворительное, ухудшения не наблюдается. Летальных исходов, связанных с коронавирусом, на территории нет", - подчеркнули в "министерстве".

В то же время "главный санитарный врач ЛНР" Дмитрий Докашенко заявил, что зарегистрирован седьмой случай заболевания коронавирусом нового типа.

"На этот раз в Луганске. Этот седьмой заболевший - женщина, контактировавшая с мужем, вернувшимся из Москвы. Сам он еще обследуется. Женщина в настоящий момент помещена в боксированное инфекционное отделение четвертой городской больницы в состоянии средней тяжести", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в трех областях Украины из-за пандемии коронавируса могут ввести комендантский час.

Отметим, сегодня в Запорожье подтвердили еще 6 случаев коронавируса.