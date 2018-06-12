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На окупованому Донбасі експертів не допускають на небезпечні об'єкти, - МінТОТ

НовиниНадзвичайні події    12.06.2018 - 13:02
Фото: презентація екологічного звіту по Донбасу (twitter.com/mtot_gov_ua)
Фото: презентація екологічного звіту по Донбасу (twitter.com/mtot_gov_ua)

МінТОТ представило звіт про екологічну ситуацію на Донбасі

На окупованому Донбасі експертів не допускають для обстеження небезпечних або аварійних об'єктів. Про це на презентації екологічного звіту по ситуації на Донбасі заявив держсекретар міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Сергій Злакоман.

"Окупаційні адміністрації не допускають експертів для обстеження небезпечних чи аварійних об'єктів на окупованих територіях", - повідомив Злакоман.

 

Нагадаємо, раніше Злакоман розповів про ситуацію з забрудненням води на Донбасі. За його словами, 30 проб поверхневих вод на Донбасі показали, що вода в регіоні "брудна" або "дуже брудна". Зокрема, шахтні води виходять на поверхню, в результаті чого псується питна вода, відбувається просідання грунтів і заболочування.

 

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Теги публікації: Донбас, экология, МінТОТ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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