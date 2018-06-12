На окупованому Донбасі експертів не допускають на небезпечні об'єкти, - МінТОТ

МінТОТ представило звіт про екологічну ситуацію на Донбасі

На окупованому Донбасі експертів не допускають для обстеження небезпечних або аварійних об'єктів. Про це на презентації екологічного звіту по ситуації на Донбасі заявив держсекретар міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Сергій Злакоман.

"Окупаційні адміністрації не допускають експертів для обстеження небезпечних чи аварійних об'єктів на окупованих територіях", - повідомив Злакоман.

#Злакоман: Окупаційні адміністрації не допускають експертів для обстеження небезпечних чи аварійних об'єктів на окупованих територіях. — МТОТ (@mtot_gov_ua) June 12, 2018

Нагадаємо, раніше Злакоман розповів про ситуацію з забрудненням води на Донбасі. За його словами, 30 проб поверхневих вод на Донбасі показали, що вода в регіоні "брудна" або "дуже брудна". Зокрема, шахтні води виходять на поверхню, в результаті чого псується питна вода, відбувається просідання грунтів і заболочування.