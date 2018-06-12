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В МінТОТ розказали про ситуацію із забрудненням води на Донбасі

НовиниСуспільство    12.06.2018 - 10:58
Фото: вода в регіоні продовжує псуватися (dn.gov.ua)
Фото: вода в регіоні продовжує псуватися (dn.gov.ua)

Повідомляється, що псується питна вода, відбувається просідання ґрунтів та заболочення

Проби поверхневих на території Донбасу показали, що вода в регіоні "брудна" або "дуже брудна. Про це йдеться у повідомленні Офіційного представництва Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (МінТОТ) у Twitter.

"30 проб поверхневих вод на Донбасі показали, що вода в регіоні "брудна" або "дуже брудна". Шахтні води виходять на поверхню, псується питна вода, відбувається просідання ґрунтів та заболочення", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що зафіксовано руйнацію дамби хвостосховища фенольного заводу в Торецьку на лінії зіткнення.

"Зберігається 270 т хімічних відходів, заповнене на 90%", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Георгій Тука заявляв, що в разі, якщо із підтоплених шахт не викачуватимуть воду, то це може призвести до просідання ґрунтів.

                                                                                                                                                                                 

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Теги публікації: Донбас, вода, загрязнение  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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