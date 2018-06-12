В МінТОТ розказали про ситуацію із забрудненням води на Донбасі

Повідомляється, що псується питна вода, відбувається просідання ґрунтів та заболочення

Проби поверхневих на території Донбасу показали, що вода в регіоні "брудна" або "дуже брудна. Про це йдеться у повідомленні Офіційного представництва Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (МінТОТ) у Twitter.

"30 проб поверхневих вод на Донбасі показали, що вода в регіоні "брудна" або "дуже брудна". Шахтні води виходять на поверхню, псується питна вода, відбувається просідання ґрунтів та заболочення", - йдеться у повідомленні.

#екозвіт: 30 проб поверхневих вод на #Донбасі показали, що вода в регіоні "брудна" або "дуже брудна". Шахтні води виходять на поверхню, псується питна вода, відбувається просідання грунтів та заболочення. — МТОТ (@mtot_gov_ua) June 12, 2018

#Злакоман: За ініціативи #МТОТ проаналізовано стан повітря, грунтів, поверхневих та підземних вод #Донбасу та результати впливу бойових дій на екологію регіону. pic.twitter.com/d3B5kducfU — МТОТ (@mtot_gov_ua) June 12, 2018

Також зазначається, що зафіксовано руйнацію дамби хвостосховища фенольного заводу в Торецьку на лінії зіткнення.

"Зберігається 270 т хімічних відходів, заповнене на 90%", - йдеться у повідомленні.

#екозвіт: зафіксовано руйнацію дамби хвостосховища фенольного заводу в Торецьку на лінії зіткнення. Зберігається 270 т хімічних відходів, заповнене на 90%. — МТОТ (@mtot_gov_ua) June 12, 2018

Нагадаємо, раніше Георгій Тука заявляв, що в разі, якщо із підтоплених шахт не викачуватимуть воду, то це може призвести до просідання ґрунтів.