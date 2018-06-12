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На оккупированном Донбассе экспертов не допускают на опасные объекты, - МинВОТ

НовостиПроисшествия    12.06.2018 - 13:02
Фото: презентация экологического отчета по Донбассу (twitter.com/mtot_gov_ua)
Фото: презентация экологического отчета по Донбассу (twitter.com/mtot_gov_ua)

МинВОТ представило отчет об экологической ситуации на Донбассе

На оккупированном Донбассе экспертов не допускают для обследования опасных или аварийных объектов. Об этом на презентации экологического отчета по ситуации на Донбассе заявил госсекретарь министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Сергей Злакоман.

"Оккупационные администрации не допускают экспертов для обследования опасных или аварийных объектов на оккупированных территориях", - сообщил Злакоман.

 

Напомним, ранее Злакоман рассказал о ситуации с загрязнением воды на Донбассе. По его словам, 30 проб поверхностных вод на Донбассе показали, что вода в регионе "грязная" или "очень грязная". В частности, шахтные воды выходят на поверхность, в результате чего  портится питьевая вода, происходит проседание почв и заболачивание.

 

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Теги публикации: Донбасс, экология, МинВОТ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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