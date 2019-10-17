На окупованому Донбасі 257 осіб вважаються зниклими безвісти

На окупованому проросійськими бойовиками Донбасі вважаються зниклими безвісти 257 осіб. Про це повідомляє Служба безпеки України (СБУ) в коментарі "Радіо Свобода".

Також повідомляється, що 240 осіб значаться як незаконно позбавлені волі.

"За даними інформаційного обліку Об’єднаного центру з координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб у районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях значаться як: зниклі безвісти - 257 осіб, незаконно позбавлені волі - 240 осіб", - йдеться в повідомленні

В СБУ повідомили, що Україна вживає заходів для звільнення всіх незаконно позбавлених волі осіб, заручників, що утримуються на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях".

"Відповідні пропозиції із зазначеного приводу регулярно подаються на розгляд Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на сході України та опрацювання із залученими в рамках Мінського формату міжнародними гуманітарними організаціями. Робота за вказаним напрямком продовжується", - запевнили у відомстві.

Нагадаємо, за останні 5 років в Україні кількість зниклих безвісти українських військовослужбовців досягла 70 людей.

Також РБК-Україна повідомляло, що Росія за час анексії Криму переселила туди більше 140 тис. російських громадян.