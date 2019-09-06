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Бойовики 5 разів порушили перемир'я на Донбасі

Новини » Надзвичайні події    06.09.2019 - 12:53
Бойовики 5 разів порушили перемир'я на Донбасі
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Бойовики застосували міномети та артилерійські системи

Від початку п'ятниці, 6 вересня, збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

Як повідомляється, перший обстріл був зафіксований близько 1-ї години ночі поблизу Павлополя. Тоді бойовики застосували стрілецьку зброю. Однак зранку противник почав застосовувати заборонене мінськими угодами озброєння.

Так, з мінометів 82-го та 120-го калібрів, а також артилерійських систем калібру 122 мм російські найманці обстрілювали позиції українських військових в районі населених пунктів Лебединське та Гранітне. Також двічі під мінометний обстріл потрапляли позиції Об'єднаних сил в районі Водяного.

"За наявною інформацією, сьогодні бойових втрат серед наших мужніх захисників внаслідок ворожих прицільних обстрілів немає", - зазначили у відомстві.

Карта ООС

Ситуація на Донбасі станом на 6 вересня 2019

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики на Донбасі зранку 3 рази обстріляли позиції Об'єднаних сил з мінометів та артилерійських систем, що є порушенням мінських домовленостей. В результаті обстрілів ніхто не постраждав.

Також РБК-Україна писало, що за минулу добу 5 вересня противник 21 раз порушив режим припинення вогню. В результаті обстрілу один український військовий загинув, ще один військовослужбовець Об'єднаних сил був поранений.

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