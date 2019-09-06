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Кількість зниклих безвісти українських військових налічує 70 осіб

Новини » Надзвичайні події    06.09.2019 - 18:31
Кількість зниклих безвісти українських військових налічує 70 осіб
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Такі дані привели в Національній поліції

За останні 5 років в Україні кількість зниклих безвісти українських військовослужбовців досягла 70 людей. Про це повідомили у прес-службі поліції Донецької області, передає РБК-Україна.

Наголошується, що кількість зниклих військових встановили в рамках гуманітарного проекту Збройних сил України "Евакуація 200", який проводиться в останні 5 років.

"З початку першої пошукової операції вісті зниклих та загиблих військовослужбовців пройшло 5 років. За цей час знайдено 1787 тіл загиблих, 70 військовослужбовців вважаються зниклими безвісти", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у четвер, 5 вересня, в результаті обстрілу бойовиків загинув український військовий, ще один отримав поранення. Бойовики порушили перемир'я 21 раз.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Генштабі уточнили втрати ВСУ в Иловайском котлі. Так, українська армія втратила в боях за Іловайськ в серпні 2014 року 220 військових, 40 зникли безвісти, 13 військовослужбовців досі в полоні.

Також відзначимо, у вересні має відбутися обмін полоненими між Україною і Росією. Раніше повідомлялося, що списки на обмін утримуваними можуть змінювати аж до початку обміну, який, за попередньою інформацією, запланований на 7 вересня.

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