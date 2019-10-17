На оккупированном Донбассе 257 человек считаются пропавшими без вести

На оккупированном пророссийскими боевиками Донбассе считаются пропавшими без вести 257 человек. Об этом сообщает Служба безопасности Украины (СБУ) в комментарии "Радио Свобода".

Также сообщается, что 240 человек значатся как незаконно лишены свободы.

"По данным информационного учета Объединенного центра по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц в районе осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях значатся как: пропавшие без вести - 257 человек, незаконно лишены свободы - 240 человек", - говорится в сообщении.

В СБУ сообщили, что Украина принимает меры для освобождения всех "незаконно лишенных свободы лиц, заложников, содержащихся на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".

"Соответствующие предложения по данному поводу регулярно представляются на рассмотрение Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины и обработки с привлеченными в рамках Минского формата международными гуманитарными организациями. Работа по указанным направлениям продолжается", - заверили в ведомстве.

Напомним, за последние 5 лет в Украине количество пропавших без вести украинских военнослужащих достигло 70 человек.

Также РБК-Украина сообщало, что Россия за время аннексии Крыма переселила туда более 140 тыс. российских граждан.