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Контролюється безумцями. Єрмак закликав експертів МАГАТЕ відвідати Запорізьку АЕС

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Київ, Середа 03 серпня 2022 18:54
Контролюється безумцями. Єрмак закликав експертів МАГАТЕ відвідати Запорізьку АЕС Фото: Андрій Єрмак, керівник ОП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Експерти МАГАТЕ повинні найближчим часом відвідати Запорізьку АЕС. Станція вже майже п'ять місяців перебуває під контролем російських безумців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака в Twitter.

За його словами, зараз співробітники атомної електростанції працюють в дуже складних умовах і знаходяться під постійним тиском росіян.

"Світ повинен бути впевнений у безпеці роботи ЗАЕС. Експерти МАГАТЕ повинні якнайшвидше відвідати станцію, як того вимагають міжнародні правила атомної безпеки. Найбільша в Європі атомна електростанція перетворилася на найбільшу атомну загрозу в руках російських безумців", - підкреслив Єрмак.

Нагадаємо, раніше гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що готовий відвідати Запорізьку АЕС.

Також ми писали, що, за словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, Москва використовує Запорізьку АЕС в якості "ядерного щита" при ударах по українських військових і мирних об'єктах.

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