Контролюється безумцями. Єрмак закликав експертів МАГАТЕ відвідати Запорізьку АЕС
Експерти МАГАТЕ повинні найближчим часом відвідати Запорізьку АЕС. Станція вже майже п'ять місяців перебуває під контролем російських безумців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака в Twitter.
За його словами, зараз співробітники атомної електростанції працюють в дуже складних умовах і знаходяться під постійним тиском росіян.
"Світ повинен бути впевнений у безпеці роботи ЗАЕС. Експерти МАГАТЕ повинні якнайшвидше відвідати станцію, як того вимагають міжнародні правила атомної безпеки. Найбільша в Європі атомна електростанція перетворилася на найбільшу атомну загрозу в руках російських безумців", - підкреслив Єрмак.
Нагадаємо, раніше гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що готовий відвідати Запорізьку АЕС.
Також ми писали, що, за словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, Москва використовує Запорізьку АЕС в якості "ядерного щита" при ударах по українських військових і мирних об'єктах.
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