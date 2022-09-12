Швидкий успіх ЗСУ матиме серйозні наслідки для перебігу війни, - британська розвідка

Російські сили вторгнення змушені перейти виключно до оборони. Успіх ЗСУ на фронті ще більше підірве довіру російських солдатів до вищого військового керівництва Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії в Twitter .

Як зазначається у зведенні, перед обличчям наступу України Росія, ймовірно, наказала вивести свої війська з усієї окупованої Харківської області на захід від річки Оскол. У цьому секторі залишаються ізольовані осередки опору, але з середи Україна відвоювала територію, як мінімум удвічі перевищує площу Великого Лондона (тобто більше 3 тис. кв. км, - ред.)

За даними британської розвідки, на півдні, біля Херсона, Росія щосили намагається перекинути достатні резерви через річку Дніпро до лінії фронту. Імпровізований плавучий міст, розпочатий Росією більше двох тижнів тому, залишається незавершеним. Українська далекобійна артилерія зараз, ймовірно, так часто б'є по переправах через Дніпро, що Росія не може проводити ремонт пошкоджених автодорожніх мостів.

"Швидкий український успіх на фронті має серйозні наслідки для загальної операційної схеми Росії. Велика частина сил в Україні змушена віддавати пріоритет надзвичайним оборонним діям. Вже обмежена довіра розгорнутих військ до вищого військового керівництва Росії, ймовірно, ще більше погіршиться", - вважають в Міноборони Британії.