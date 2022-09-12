ЗСУ на півдні знищили 40 окупантів і склад з боєприпасами

На південних рубежах ЗСУ знищили склад боєприпасів в Каховці, район зосередження ворожого озброєння і техніки, станцію РЕБ, живу силу і техніку росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь" .

Протягом бойового дня ворог завдав 19 авіаційних ударів вздовж лінії зіткнення.

ЗСУ у відповідь завдали 3 удари, а ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 270 вогневих завдань, пов'язаних зі знищенням району зосередження ворожого озброєння і техніки, станції радіоелектронної боротьби, двох складів боєприпасів".

За даними ОК "Південь", ворог за минулий день втратив:

40 осіб;

4 танки;

4 одиниці броньованої техніки;

3 самохідних гаубиці "Мста-С";

склад боєприпасів в Каховці.

Нагадаємо, у Херсоні, ймовірно, було знищено будівлю військкомату, де розміщувалися російські військові.

Також раніше ми писали, що в Каховці Херсонської області російські окупанти вже вдруге викрали з будинку директора місцевої школи.

Як повідомлялося, на окупованих територіях Херсонської області росіяни посилили поліційний режим. Порушникам погрожують розстрілом на місці.

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