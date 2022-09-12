Окупанти на півдні намагаються вести переговори про здачу зброї, - Гуменюк

Російські окупаційні війська на південному напрямку намагаються вести переговори зі Збройними силами України про здачу зброї.

Про це заявила керівник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на 24 канал .

"Намагаються вести переговори про умови того, як вони складуть зброю і перейдуть під егіду міжнародного гуманітарного права", - заявила вона.

За її словами, російські офіцери цих підрозділів отримали завдання залишати позиції будь-яким способом, який до того часу буде доступний окупантам. Так, війська РФ можуть повернутися назад до своїх або скласти зброю і "вийти з бойової гри", оскільки вони досі сприймають це як "спецоперацію".

"Є вже такі певні розхитування і деморалізація, настільки глибокі, що навіть командування усвідомлюють, що їм далі рухатися нікуди ",- підкреслила Гуменюк.

Нагадаємо, б ританська розвідка зазначає, що російські сили вторгнення змушені перейти виключно до оборони. Успіх ЗСУ на фронті ще більше підірве довіру російських солдатів до вищого військового керівництва Росії.

Крім того, за минулу добу на південних рубежах ЗСУ знищили склад боєприпасів у Каховці, район зосередження ворожого озброєння, станцію РЕБ, живу силу та техніку окупантів.

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