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Окупанти вивезли з території ЗАЕС більше сотні одиниць своєї техніки через приїзд МАГАТЕ

Фото: Росія вивезла з території ЗАЕС війському техніку (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти вивезли з території Запорізької АЕС свою військову техніку через приїзд місії МАГАТЕ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Росіяни перекинули понад 100 одиниць техніки на завод "Атом Енергомаш" у Запорізькій області. Решту розмістили в найближчих населених пунктах.

Варто зазначити, що "Атом Енергомаш" - це сервісний підрозділ Енергоатому, який займається ремонтом теплообмінного й тепломеханічного обладнання, елементів трубопроводів для атомних і теплових станцій.

Частина його потужностей знаходиться в окупованому Енергодарі, а ремонтно-механічний завод в Южноукраїнську.

Нагадаємо, що місія МАГАТЕ відвідала Запорізьку АЕС вчора, 1 вересня.

Гендиректор міжнародного агентства Рафаель Гроссі заявив, що побачив "ключові речі" та отримав пояснення від російської сторони під час візиту на ЗАЕС.

Він також сказав, що представники МАГАТЕ залишаться на станції.

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