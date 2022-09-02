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Оккупанты вывезли с территории ЗАЭС более сотни единиц своей техники из-за приезда МАГАТЭ

Фото: Россия вывезла с территории ЗАЭС военную технику (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты вывезли с территории Запорожской АЭС свою военную технику из-за приезда миссии МАГАТЭ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Россияне перебросили более 100 единиц техники на завод "Атом Энергомаш" в Запорожской области. Остальное разместили в ближайших населенных пунктах.

Стоит отметить, что "Атом Энергомаш" - это сервисное подразделение Энергоатома, которое занимается ремонтом теплообменного и тепломеханического оборудования, элементов трубопроводов для атомных и тепловых станций.

Часть его мощностей находится в оккупированном Энергодаре, а ремонтно-механический завод в Южноукраинске.

Напомним, что миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС вчера, 1 сентября.

Гендиректор международного агентства Рафаэль Гросси заявил, что увидел "ключевые вещи" и получил объяснение от российской стороны во время визита на ЗАЭС.

Он также сказал, что представители МАГАТЭ останутся на станции.

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Запорожская АЭСМАГАТЭЭнергодарВойна в Украине