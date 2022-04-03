Викрадена окупантами староста села Мотижин Київської області знайдена мертвою

Після звільнення Київської області знайшли тіла старости села Мотижин Ольги Сухенко та її чоловіка, яких росіяни викрали 10 днів тому. До сьогодні їх доля була невідомою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Вадима Токаря.

23 березня додому до старості Мотижина Ольги Сухенко приїхали російські військові. Спочатку вони провели обшук, забрали автомобіль і поїхали. Як розповів родич Владислав, вдруге повернулися за Ольгою та її чоловіком. За фактом викрадення російськими військами старости села Мотижин у Київській області розпочато кримінальне провадження.