ru ua
Пт, 20 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Після тривалого блокування. Росіяни дозволили виїзд з окупованої Василівки

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 20 травня 2022 23:01
Після тривалого блокування. Росіяни дозволили виїзд з окупованої Василівки Фото: росіяни дозволили виїзд з окупованої Василівки (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

В районі Василівки після тривалого блокування проїзду дозволили рух машин. За три доби очікування там зібралося близько тисячі одиниць автотранспорту з різних населених пунктів Запорізької області та інших регіонів Украіни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Енергодара Дмитра Орлова.

"На даний час вже близько 100 автомобілів змогли покинути місце вимушеного очікування та вирушити до пункту призначення", - повідомив Орлов.

Нагадаємо, проїзд через Василівку Запорізької області був закритий на невизначений термін через бойові дії. Такі оголошення поширювали російські окупанти, тому українців закликали не наражатися на небезпеку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Путін в глухому куті. Не може визнати поразки, щоб Росія не втратила статусу, - Буданов
Путін в глухому куті. Не може визнати поразки, щоб Росія не втратила статусу, - Буданов
DAILY
Руїни, "Бермуди" і подарунок від Путіна. Як виглядає і чим живе воєнний Харків
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Руїни, "Бермуди" і подарунок від Путіна. Як виглядає і чим живе воєнний Харків