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РФ не виплачує компенсації за вбитих мобілізованих з ОРДЛО і спалює тіла росіян, - ГУР

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Донбас, Середа 16 березня 2022 15:03
РФ не виплачує компенсації за вбитих мобілізованих з ОРДЛО і спалює тіла росіян, - ГУР Фото: окупанти спалюють тіла росіян в ОРДЛО, аби приховати точну кількість загиблих
Автор: Марія Кучерявець

Російські окупанти не виплачують компенсацій за вбитих мобілізованих з так званих "ЛДНР". Та спалюють тіла росіян, аби приховати точну кількість загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

"В тимчасово окупованому Луганську відкрито пункт видачі тіл загиблих "мобілізованих" жителів окупованих територій в магазині "Копійка". Видачею тіл займається так звана "поліція" російської окупаційної армії", - йдеться в повідомленні.

При цьому, із документів родичам загиблих видають тільки свідоцтво про смерть та дозвіл на поховання. Жодних документів де, як і за яких обставин вони загинули - немає.

За даними розвідки, родичам пояснюють, що жодних виплат за смерть мобілізованих з так званих "ЛДНР" не передбачено навіть за наявності російського паспорта.

Одночасно, родичам офіційно загиблих росіян обіцяно виплату 12 мільйонів рублів.

"Таке ставлення викликає обурення серед місцевого населення, втім "поліція" окупантів не зважає на ці настрої", - вказано в повідомленні.

Тим часом на тимчасово окупованих територіях Донецької області продовжується примусовий набір до складу 1 Армійського корпусу окупантів.

"Переважна частина "новобранців" відправляється в найгарячіші точки без відповідної підготовки. Здебільшого їх використовують на передовій для розчищення перешкод та риття окопів", - розповіли в розвідці.

Відзначається вкрай низький рівень забезпечення та брак їжі, втрати серед "новобранців" сягають 70-80%.

"Щоб приховати реальну кількість загиблих, окупанти використовують Донецький металургійний комбінат для спалення трупів місцевих "новобранців" і добровольців, які прибули з Росії. Точна кількість спалених невідома", - додають в ГУР.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, щоб приховати втрати, російська сторона спалює тіла загиблих в Україні солдатів у пересувних крематоріях або безіменних могилах.

При цьому, за даними МВС, у всіх військових РФ забирають документи, щоб родичі не могли їх опізнати.

Зазначимо, станом на сьогодні, втрати російських військ з початку повномасштабного вторгнення в Україну склали близько 13 800 військовослужбовців.

Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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