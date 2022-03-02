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Стало відомо, як РФ приховує реальні втрати у війні з Україною

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Україна, Середа 02 березня 2022 12:15
Стало відомо, як РФ приховує реальні втрати у війні з Україною Фото: РФ ховає втрати в Україні, спалюючи тіла у пересувних крематоріях (УНІАН)
Автор: Наталія Гурковська

Щоб приховати втрати, російська сторона спалює тіла загиблих в Україні солдатів у пересувних крематоріях або безіменних могилах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegraph.

"Якби я був солдатом і знав, що мої генерали так мало вірять у мене, що ходять за мною полем бою з мобільним крематорієм, або я був би матір'ю або батьком сина, потенційно відправленим у зону бойових дій, а мій уряд вирішив би, що спосіб приховати втрату - це мобільний крематорій, я був би глибоко стурбований", - йдеться в повідомленні.

Журналісти називають це "дуже жахливим побічним ефектом" того, як росіяни ставляться до своїх сил.

"Це, ймовірно, все те, що слід знати про російський режим", - зазначають автори статті.

Як пише Washington Post, по всій Росії вже з'явилися групи протесту, які складаються переважно з матерів зниклих безвісти і загиблих солдатів.

За їхніми словами, російські військові командири змушували солдатів нелегально воювати в Україні, "поки матері анонімно отримують труни зі своїми синами".

Як повідомлялось, РБК-Україна собрало всі оперативні новини про події в Україні читайте в окрему онлайн-трансляцію.

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