Близько 13 800 військових: у Генштабі розповіли про втрати російських військ
Фото: російські війська втратили понад 13800 осіб і понад 100 вертольотів (Getty Images)
Втрати російських військ з початку повномасштабного вторгнення в Україну склали близько 13 800 військовослужбовців. При цьому росіяни втратили понад 400 танків і 100 вертольотів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
Загальні бойові втрати противника на 16 березня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 13 800 осіб
- танків - 430 одиниці
- бойових броньованих машин - 1 375 одиниць
- артилерійських систем - 190 одиниць
- РСЗВ - 70 одиниць
- засоби ППО - 43 одиниць
- літаків - 84 одиниця
- вертольотів - 108 одиниць
- автомобільної техніки - 819 одиниць
- кораблі/катери - 3 одиниці
- цистерн з ПММ - 60 одиниць
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11 одиниць
- спеціальна техніка - 10.
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Війна проти України триває вже 21 день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
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