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У всіх військових РФ забирають документи, щоб родичі не могли їх опізнати, - радник МВС

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Київ, Середа 16 березня 2022 10:08
У всіх військових РФ забирають документи, щоб родичі не могли їх опізнати, - радник МВС Фото: радник глави МВС Вадим Денисенко (investigator)
Автор: Валерія Поліщук

Радник глави МВС України Вадим Денисенко заявив, що у всіх російських військовослужбовців, яких відправляють воювати в Україну, забирають документи. Оскільки в подальшому їх не зможуть опізнати родичі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.

Денисенко висловив сподівання, що сьогодні вдасться продовжити гуманітарні коридори, оскільки здебільшого це залежить від особистої позиції керівника Кремля Володимира Путіна.

"Тому що все, що відбувається в Маріуполі і Харкові, на моє глибоке переконання, це особиста вказівка Путіна щодо блокади Маріуполя і знищення Маріуполя і Харкова. Крім того, зараз російські кораблі починають обстрілювати Маріуполь з моря. Ситуація складна", - заявив він.

При цьому радник глави МВС додав, що був убитий російський генерал-майор Мітяєв, однак при ньому не виявилося документів.

"Не слід забувати, що вчора була серйозна перемога в самому Маріуполі, коли наші війська змогли знищити велику кількість російської техніки, був убитий російський генерал-майор Мітяєв. Я хотів би звернути увагу, що у Мітяєва не було документів. Ми вже тиждень помічаємо, що у всіх російських військових забирають документи, щоб їх родичі не могли опізнати. Навіть у генерал-майора забирають документи", - підкреслив Денисенко.

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