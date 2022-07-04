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Окупанти запевняли полонених, що Україна не хоче їх обмінювати, - захисник Маріуполя

Ілюстративне фото: окупанти вселяли полоненим, що Україна не хоче їх обмінювати (twitter.com/FreeRadioUA)
Автор: Іван Носальський

Російські військові намагалися тиснути на полонених українських воїнів, які захищали Маріуполь. Зокрема, вони звинувачували Україну в небажанні проводити обмін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву звільненого українського військового в коментарі "Радіо Свобода".

Український воїн Нацгвардії Владислав розповів, що росіяни намагалися морально придушити наших солдатів. Вони звинувачували українську сторону в тому, що вона нібито не хоче проводити обмін полоненими і спеціально зірвала дві таких спроби.

"Під час першого обміну нас завантажили в автобуси, провезли 500 метрів і сказали, що Україна відмовляється приймати полонених, а росіяни готові віддати нас просто так. Звичайно, їм ніхто не повірив. Другий раз спроба обміну була якоюсь вночі, почали збирати списки, але майже відразу дали "відбій". Успішною була тільки третя спроба", - розповів військовий.

Нагадаємо, в середу, 29 червня, Україна здійснила найбільший обмін полоненими з початку повномасштабної війни проти РФ. Зокрема, були звільнені 95 захисників Маріуполя.

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АзовстальМаріупольОбмін полоненимиВійська РФВійна Росії проти України