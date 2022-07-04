Окупанти запевняли полонених, що Україна не хоче їх обмінювати, - захисник Маріуполя

Український воїн Нацгвардії Владислав розповів, що росіяни намагалися морально придушити наших солдатів. Вони звинувачували українську сторону в тому, що вона нібито не хоче проводити обмін полоненими і спеціально зірвала дві таких спроби.

"Під час першого обміну нас завантажили в автобуси, провезли 500 метрів і сказали, що Україна відмовляється приймати полонених, а росіяни готові віддати нас просто так. Звичайно, їм ніхто не повірив. Другий раз спроба обміну була якоюсь вночі, почали збирати списки, але майже відразу дали "відбій". Успішною була тільки третя спроба", - розповів військовий.