UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты внушали пленным, что Украина не хочет их обменивать, - защитник Мариуполя

Иллюстративное фото: оккупанты внушали пленным, что Украина не хочет их обменивать (twitter.com/FreeRadioUA)
Автор: Иван Носальский

Российские военные пытались давить на пленных украинских воинов, которые защищали Мариуполь. В частности, они обвиняли Украину в нежелании проводить обмен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой заявление освобожденного украинского военного в комментарии "Радио Свобода".

Украинский воин Нацгвардии Владислав рассказал, что россияне пытались морально подавить наших солдат. Они обвиняли украинскую сторону в том, что она якобы не хочет проводить обмен пленными и специально сорвала две таких попытки.

"Во время первого обмена нас погрузили в автобусы, провезли 500 метров и сказали, что Украина отказывается принимать пленных, а россияне готовы отдать нас просто так. Конечно, им никто не поверил. Второй раз попытка обмена была какой-то ночью, начали собирать списки, но почти сразу дали "отбой". Успешной была только третья попытка", - рассказал военный.

Напомним, в среду, 29 июня, Украина совершила самый большой обмен пленными с начала полномасштабной войны против РФ. В частности, были освобождены 95 защитников Мариуполя.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
АзовстальМариупольОбмен пленнымиВойска РФВойна России против Украины