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У Харкові пролунали вибухи, в місті оголошено повітряну тривогу

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Харків, П'ятниця 29 липня 2022 04:33
У Харкові пролунали вибухи, в місті оголошено повітряну тривогу Фото: у Харкові пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Харкові вночі 29 липня пролунала серія вибухів, в місті з 04:09 оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

Поки ніяких подробиць про причини вибухів не повідомляється. До закінчення повітряної тривоги рекомендується залишатися в безпечному місці.

Раніше повідомлялося, що у Харкові вночі 28 липня пролунало чотири вибухи. Окупанти обстріляли місто ракетами ППО С-300.

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