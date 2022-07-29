У Харкові пролунали вибухи, в місті оголошено повітряну тривогу

У Харкові вночі 29 липня пролунала серія вибухів, в місті з 04:09 оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

Поки ніяких подробиць про причини вибухів не повідомляється. До закінчення повітряної тривоги рекомендується залишатися в безпечному місці.