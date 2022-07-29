Нічний обстріл Харкова: пошкоджено двоповерховий будинок, рятувальники шукають людей під завалами
Фото: окупанти вночі обстріляли Харків (facebook.com/mnsgovua)
Окупанти вночі вдарили по Харкову, в центральній частині міста зафіксовано два Прильоти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова.
У першому випадку війська противника потрапили в двоповерховий будинок. На місці події працюють рятувальники ДСНС, розбирають завали, шукають під ними людей.
Також зафіксовано приліт до будівлі одного з вищих навчальних закладів. На цей момент інформації про постраждалих або загиблих немає.
Раніше повідомлялося, що в Харкові вночі 25 липня під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів. Усього було чутно більше 20 ударів.
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