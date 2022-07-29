ua ru
Пт, 29 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Нічний обстріл Харкова: пошкоджено двоповерховий будинок, рятувальники шукають людей під завалами

Новость на русском →
Харків, П'ятниця 29 липня 2022 06:06
Нічний обстріл Харкова: пошкоджено двоповерховий будинок, рятувальники шукають людей під завалами Фото: окупанти вночі обстріляли Харків (facebook.com/mnsgovua)
Автор: Константин Широкун

Окупанти вночі вдарили по Харкову, в центральній частині міста зафіксовано два Прильоти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова.

У першому випадку війська противника потрапили в двоповерховий будинок. На місці події працюють рятувальники ДСНС, розбирають завали, шукають під ними людей.

Також зафіксовано приліт до будівлі одного з вищих навчальних закладів. На цей момент інформації про постраждалих або загиблих немає.

Раніше повідомлялося, що в Харкові вночі 25 липня під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів. Усього було чутно більше 20 ударів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків ракетный удар Вторгнення Росії до України
NEWS
Клименко став новим керівником САП
Клименко став новим керівником САП
DAILY
Уроки під звуки сирени. Яким буде навчання в школах і вишах в Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Уроки під звуки сирени. Яким буде навчання в школах і вишах в Україні