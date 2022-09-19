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Війська РФ завдали ракетних ударів по Запоріжжю

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Запоріжжя, Понеділок 19 вересня 2022 02:11
Війська РФ завдали ракетних ударів по Запоріжжю Фото: у Запоріжжі чули звуки вибухів (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Артур Родивилов

У Запоріжжі чути звуки вибухів, у місті та області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне .

Жителів просять залишатися в укриттях або дотримуватись правил "двох стін".

Мешканці повідомляють, що в одному із районів обласного центру, а також у передмісті зникло електропостачання.

Оновлено 02:15

Як повідомив голова ОВА Олександр Старух, ворог завдав чергового ракетного удару по обласному центру. Поки що відомо про вісім прильотів. Попередньо знову мішенню стали об'єкти інфраструктури. Інформація про постраждалих з'ясовується.

Оновлено 02:19

Електропостачання у місті відновлено.

Раніше вночі вибухи пролунали у Миколаєві. Водночас повітряну тривогу було оголошено в Одесі та області. Крім того, у соцмережах повідомляли про вибухи у Нікополі на Дніпровщині, проте офіційної інформації поки що немає.

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