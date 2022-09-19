У Миколаєві пролунали вибухи

У Миколаєві вночі 19 вересня пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне .

Жителів просять залишатися в укриттях або дотримуватись правил "двох стін".

Водночас повітряну тривогу було оголошено в Одесі та області. Крім того, в соцмережах повідомляють про вибухи у Нікополі на Дніпровщині, проте офіційної інформації поки що немає.

Нагадаємо, російські війська минулої ночі, 18 вересня, обстріляли Миколаїв. Внаслідок ворожої атаки постраждала громадянська інфраструктура.

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