Окупанти погрожували голові Миколаївської облради та вимагали провести референдум

Російські окупанти погрожували голові Миколаївської обласної ради Ганні Замазєєвій та її рідним. Вона вимушена була переховуватися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Замазєєву в Telegram .

"Я в цій історії не просто свідок, а людина, яка щоденно відчувала тиск з боку російських служб. У перший день війни - вони запросили мене на перемовини! Потім пішли погрози моїй родині, дітям", - зазначила чиновниця.

Замазєєва пояснила, що окупанти хотіли, аби вона закликала мешканців Миколаївської області скласти зброю та провести референдум.

"Це змушувало мене переховуватись, не давало змогу навіть поїхати до своєї оселі, де мене будуть шукати в першу чергу", - підкреслила голова обларади.

Крім того, за словами чиновниці, окупанти продовжують викрадати простих людей, мерів та їх заступників.