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Окупанти погрожували голові Миколаївської облради та вимагали провести референдум

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Миколаїв, Субота 19 березня 2022 13:22
Окупанти погрожували голові Миколаївської облради та вимагали провести референдум Фото: голова Миколаєвської облради Ганна Замазєєва (mk.oblrada.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти погрожували голові Миколаївської обласної ради Ганні Замазєєвій та її рідним. Вона вимушена була переховуватися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Замазєєву в Telegram.

"Я в цій історії не просто свідок, а людина, яка щоденно відчувала тиск з боку російських служб. У перший день війни - вони запросили мене на перемовини! Потім пішли погрози моїй родині, дітям", - зазначила чиновниця.

Замазєєва пояснила, що окупанти хотіли, аби вона закликала мешканців Миколаївської області скласти зброю та провести референдум.

"Це змушувало мене переховуватись, не давало змогу навіть поїхати до своєї оселі, де мене будуть шукати в першу чергу", - підкреслила голова обларади.

Крім того, за словами чиновниці, окупанти продовжують викрадати простих людей, мерів та їх заступників.

Нагадаємо, у Бердянську була викрадена журналістка hromadske Вікторія Рощина. Вона висвітлювала події на сході та півдні нашої країни.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження про викрадення російськими окупантами кореспондентки.

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