Прокуратура розпочала кримінальну справу через викрадення окупантами журналістки hromadske
Запорізька обласна прокуратура порушила кримінальну справу через викрадення російськими окупантами журналістки hromadske Вікторії Рощиної. Вона зникла у Бердянську 15 березня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.
Слідство встановило, що 15 березня журналістка перебувала у Бердянську Запорізької області. Вона готувала матеріали про події на півдні та сході України. Наразі її місцеперебування не відомо.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни). Досудове розслідування здійснюватиме Управління СБУ в Запорізькій області.
Нагадаємо, про викрадення кореспондентки стало відомо 18 березня. Редакція видання hromadske повідомила, що журналістка зникла на шляху до Маріуполя.
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